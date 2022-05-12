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Опубликовано 12 мая 2022, 12:53
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Войска ЛНР пытаются отрезать от снабжения украинских боевиков в Лисичанске

Националисты уже оттеснены за территорию Попасной, но продолжают вести обстрелы. Народная милиция наступает, не оставляя им места для манёвра.

Военные рассказали об освобождении Попасной и дальнейшем наступлении войск. Видео © t.me / Народная милиция ЛНР

Народная милиция ЛНР благодаря освобождению Попасной от военных ВСУ продолжила наступление по двум направлениям: на юг, к ДНР, и на север, к Лисичанску. Об этом сообщается на видео, опубликованном в телеграм-канале НМ ЛНР.

"Освободив город Попасная, подразделения Народной милиции ЛНР и союзных войск продолжают развивать наступление, отрезая украинских боевиков (в Лисичанске и Северодонецке. — Прим. Лайфа) от путей снабжения и не оставляя им места для манёвра. Противник уже оттеснён за территорию Попасной", сообщили военные.

Народная милиция республики также поделилась рассказами мирных жителей о том, что происходило в Попасной до их прихода. По словам одного из горожан, украинские военные вели обстрел по гражданским объектам. По улицам ездили четыре танка. Они вели дежурство парами. Первый танк всегда шёл с украинским флагом, а второй — с флагом "Правого сектора"*.

Кадыров показал видео с найденными в Попасной украинскими пулемётами и Javelin
Кадыров показал видео с найденными в Попасной украинскими пулемётами и Javelin

Напомним, о полном освобождении города Попасная сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже эту информацию подтвердили и в ЛНР. Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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t.me / Народная милиция ЛНР

Александра Васильева
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