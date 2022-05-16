"Единая Россия" предложила создать "Школу безопасного поведения" для детей

Проект включит в себя специальные материалы для несовершеннолетних, в которых будут рассказывать об опасных ситуациях и способах выхода из них.

"Единая Россия" предложила запустить проект "Школа безопасного поведения". Он будет посвящён теме детской безопасности и реализован при содействии профильных ведомств. Предложение прозвучало на заседании комиссии по защите материнства.

"Школа безопасного поведения" будет включать в себя обучающие видеоматериалы для детей по теме безопасности. Так, в роликах будут рассказывать об опасных ситуациях и способах их решения с учётом особенностей того региона, в котором проживает ребёнок. Более того, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать электронную карту опасных для детей мест. Работа над ней будет синхронизирована с профильными структурами, чтобы они могли оперативно устранять опасные объекты городской инфраструктуры. А в организации детского досуга примут участие НКО.

"Они могут организовывать конкурсы, мастер-классы. Коллегами из МЧС это направление активно развивается, есть конкретные результаты. Дети не только безопасно проводят время, но и сами учатся навыкам безопасности", — отметила Анна Кузнецова на заседании комиссии.