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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 11:26

"Единая Россия" предложила создать "Школу безопасного поведения" для детей

Проект включит в себя специальные материалы для несовершеннолетних, в которых будут рассказывать об опасных ситуациях и способах выхода из них.

"Единая Россия" предложила запустить проект "Школа безопасного поведения". Он будет посвящён теме детской безопасности и реализован при содействии профильных ведомств. Предложение прозвучало на заседании комиссии по защите материнства.

"Школа безопасного поведения" будет включать в себя обучающие видеоматериалы для детей по теме безопасности. Так, в роликах будут рассказывать об опасных ситуациях и способах их решения с учётом особенностей того региона, в котором проживает ребёнок. Более того, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать электронную карту опасных для детей мест. Работа над ней будет синхронизирована с профильными структурами, чтобы они могли оперативно устранять опасные объекты городской инфраструктуры. А в организации детского досуга примут участие НКО.

"Они могут организовывать конкурсы, мастер-классы. Коллегами из МЧС это направление активно развивается, есть конкретные результаты. Дети не только безопасно проводят время, но и сами учатся навыкам безопасности", — отметила Анна Кузнецова на заседании комиссии.

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Также Лайф сообщал, что "Единая Россия" внесла в ГД проект об автоматической компенсации взносов за капремонт. Сейчас, чтобы оформить получение льготы, гражданам приходится самостоятельно ходить по инстанциям и собирать все документы. Новая инициатива позволит значительно упростить для них этот процесс.

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Pixabay

Оксана Попова
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