"Спартак" доиграет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта
С 2005 года американская компания выступала партнёром красно-белых.
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в следующем сезоне будет выступать в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
На прошлой неделе "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Компания была партнёром красно-белых с 2005 года.
"Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно", — сказал Мележиков.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает десятое место, набрав в 29 матчах 38 очков. В заключительном туре первенства команда Паоло Ваноли сыграет на выезде с подмосковными "Химками". Матч состоится в субботу, 21 мая.
ФК "Спартак"