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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 09:07

"Спартак" доиграет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта

С 2005 года американская компания выступала партнёром красно-белых.

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в следующем сезоне будет выступать в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Компания была партнёром красно-белых с 2005 года.

"Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно",  сказал Мележиков.

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В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает десятое место, набрав в 29 матчах 38 очков. В заключительном туре первенства команда Паоло Ваноли сыграет на выезде с подмосковными "Химками". Матч состоится в субботу, 21 мая.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин
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