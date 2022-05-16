"Спартак" доиграет следующий сезон в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта

С 2005 года американская компания выступала партнёром красно-белых.

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в следующем сезоне будет выступать в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Компания была партнёром красно-белых с 2005 года.

"Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно", — сказал Мележиков.