Худрука баварского балета Игоря Зеленского уволили за отказ отречься от России

Во время пранка директор оперы признался, что "следует разделять людей на категории" по их политическим взглядам.

В Мюнхене российского балетмейстера Игоря Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию. Об этом рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что беседует с министром культуры Украины. Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео разговора.

"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор, и я подвёл его к такому выводу", — пояснил руководитель оперы.

Он также похвастался пранкерам, что стал одним из первых, кто начал разрывать контракты с российскими артистами по политическим соображениям (в частности, "из-за связи с путинской пропагандой").

"Мой музыкальный руководитель — он российский, но он полностью антипутинский. Следует разделять людей на разные категории", — подытожил директор.