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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 11:18
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Худрука баварского балета Игоря Зеленского уволили за отказ отречься от России

Во время пранка директор оперы признался, что "следует разделять людей на категории" по их политическим взглядам.

В Мюнхене российского балетмейстера Игоря Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию. Об этом рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что беседует с министром культуры Украины. Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео разговора.

"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор, и я подвёл его к такому выводу", пояснил руководитель оперы.

Он также похвастался пранкерам, что стал одним из первых, кто начал разрывать контракты с российскими артистами по политическим соображениям (в частности, "из-за связи с путинской пропагандой").

"Мой музыкальный руководитель — он российский, но он полностью антипутинский. Следует разделять людей на разные категории", — подытожил директор.

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Ранее управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил о прекращении сотрудничества со звездой мировой сцены Анной Нетребко и российским дирижёром Валерием Гергиевым. Руководство приняло такое решение "в свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования".

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ТАСС / MATTHIAS BALK / dpa

Татьяна Миссуми
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