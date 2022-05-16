"Наша армия — поистине великая!": Житель Калуги потратил полтора миллиона на шашлыки для российских военных
Сергей также готовит для солдат плов, шурпу и блюда из баранины. Помогать в таком добром деле вызвались и волонтёры.
Калужанин Сергей Скрипин рассказал, почему решил готовить для российских военных. Видео © Телеканал "Ника TV"
Житель Калуги Сергей Скрипин уже четыре раза ездил на границу Украины. Всё для того, чтобы поддержать российских военнослужащих и передать им домашнюю еду. Об этом сообщает телеканал "Ника TV".
Сергей радует российских военнослужащих вкусной домашней едой, а именно — шашлыком, пловом и шурпой. К тому же для военных, исповедующих ислам, мужчина готовит халяльные блюда из баранины. Помогать в таком добром деле вызвались и волонтёры. В каждую поездку он берёт около 400 кг мяса, консервы, сигареты и сладкое. Порой он возит бойцам и флаги России и СССР. Как сообщил сам калужанин, на эти цели он потратил полтора миллиона рублей.
"Я — патриот своей родины. Я это делал, чтобы поддержать наших бойцов. Мы спим в тёплых постелях, они охраняют наш сон. Наша армия — поистине великая!" — заключил Сергей.
А ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие и казаки доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область. Продуктовые наборы передали жителям таких населённых пунктов, как Константиновка, Мирное и Приазовское. В первую очередь их получили многодетные семьи и пенсионеры.