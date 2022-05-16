Путин: Экстремисты есть везде, но на Украине нацисты поощряются и героизируются

При этом на Западе закрывают глаза на разгул неонацизма, который на территории Незалежной наблюдается уже давно, фактически поощряя их деятельность, отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин заявил, что экстремисты есть во всех странах мира, однако только на Украине нацисты поощряются и героизируются на государственном уровне.

"Экстремисты есть везде. Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде", — сказал Путин на юбилейном саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава государства также отметил, что ни в одной цивилизованной стране многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой не поощряются органами власти. При этом Путин подчеркнул, что такое, к сожалению, происходит на Украине. В то же время российский лидер добавил, что некоторые партнёры РФ из коллективного Запада закрывают глаза на разгул неонацизма, который на Украине наблюдается уже давно, причём фактически поощряя их деятельность.