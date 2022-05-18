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Опубликовано 18 мая 2022, 15:37
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Зеленский призвал продлить военное положение на Украине на 90 дней

Соответственно, согласно законопроекту, всеобщая мобилизация также должна быть пролонгирована до 23 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок действия военного положения на территории Незалежной на 90 дней, до 23 августа, говорится в тексте законопроекта об утверждении президентского указа парламентом, опубликованном на сайте Верховной рады.

"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", — говорится в документе.

Ранее Верховная рада Украины уже продлевала военное положение в стране на 30 суток. Действовать оно начало с 5:30 утра 25 апреля. Инициатива также была подана президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Зеленский предложил Раде продлить военное положение на Украине
Зеленский предложил Раде продлить военное положение на Украине
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ТАСС / ZUMA Press Wire Service

Виктория Дитрих
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