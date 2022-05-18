Лавров призвал главу ВОЗ оказать влияние на Украину

В ходе переговоров особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обсудили ситуацию в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе. Об итогах переговоров сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"Особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе", — отметили в ведомстве.

В МИД РФ также добавили, что Лавров привёл конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии властей Украины в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской народных республик.

"Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что Лавров и Гебреисус договорились оставаться в контакте.