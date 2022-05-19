Народная милиция ДНР: В плен сдались 20 военных 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
Как заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, за 19 мая уничтожены свыше 30 бойцов противника, танк, две БМП и восемь огневых точек.
В течение минувших суток 20 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", — цитирует телеграм-канал НМ ДНР его заявление.
Кроме того, как сообщает Басурин, за 19 мая военнослужащие республики совместно с Вооружёнными силами РФ уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ, танк, две БМП и восемь огневых точек противника. Им также удалось захватить один танк, три БМП и два БТР.
Как писал ранее Лайф, в Министерстве обороны РФ сообщили, что с территории "Азовстали" в плен сдался ещё 771 националист. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, из катакомб комбината вышло более половины находящихся там солдат ВСУ и боевиков нацбатов.
ТАСС / Maxym Marusenko