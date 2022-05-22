Глава МЭР назвал причину отсутствия консенсуса на форуме АТЭС в Бангкоке

Участникам встречи в итоге удалось согласовать 23 из 24 пунктов повестки, поэтому российская сторона считает её успешной.

Участники встречи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке не смогли достичь договорённостей из-за того, что некоторые страны попытались политизировать встречу. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, — это попытка некоторых экономик политизировать форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий", — подчеркнул глава МЭР.

При этом руководитель Минэкономразвития РФ высоко оценил усилия Таиланда как принимающей стороны по достижению баланса между различными позициями сторон. Из 24 пунктов повестки было согласовано 23, добавил он. А значит, АТЭС всё-таки эффективна для решения экономических вопросов.