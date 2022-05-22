Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи
Было согласовано 23 из 24 параграфов конечного документа, касающиеся экономической и торговой повестки.
Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума, сообщил представитель российской делегации.
"Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС", — заявил представитель.
По его словам, российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, однако форум можно признать успешным, поскольку Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС.
Ранее МИД Таиланда заявил, что пять стран покинули зал АТЭС во время выступления России. Протест выразили Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Встреча в Бангкоке стала первой в рамках сотрудничества за три последних года.
ТАСС / Michael Desjardins / The Canadian Press via ZUMA Press