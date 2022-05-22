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Опубликовано 22 мая 2022, 10:30

Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи

Было согласовано 23 из 24 параграфов конечного документа, касающиеся экономической и торговой повестки.

Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума, сообщил представитель российской делегации.

"Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС", — заявил представитель.

По его словам, российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, однако форум можно признать успешным, поскольку Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС.

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Ранее МИД Таиланда заявил, что пять стран покинули зал АТЭС во время выступления России. Протест выразили Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Встреча в Бангкоке стала первой в рамках сотрудничества за три последних года.

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ТАСС / Michael Desjardins / The Canadian Press via ZUMA Press

Виктория Дитрих
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