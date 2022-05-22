National Interest: Ловушка Турции ослабит НАТО изнутри на десятилетия

Высокопоставленные западные чиновники представляют расширение как усиление альянса, однако они начали сложный процесс, который надолго отразится на сплочённости коалиции, сказано в статье.

Решение Турции заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО ослабит альянс на десятилетия. К такому выводу пришёл обозреватель The National Interest Марк Епископос.

В статье он указал, что некоторые государства смогли бы надавить на Анкару и повлиять на её решение. Например, заблокировать экспортную сделку по продаже модернизированных истребителей F-16.

"Тем не менее, эти шаги могут иметь и обратный эффект. Эрдоган предпочтёт удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году. Последствия коллективного давления <…> разрушат солидарность в НАТО", — высказался эксперт.

По мнению Епископоса, турецкий президент вряд ли примет решение покинуть НАТО самостоятельно и напомнил о том, что в альянсе не предусмотрено исключение стран. Таким образом, альянс попал в ловушку Анкары, "обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри", уверен аналитик.