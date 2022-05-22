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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 12:09

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию отложили

Стороны пытаются найти компромисс, после того как Анкара обвинила страны в пособничестве террористам и не дала согласия на их включение в НАТО.

Швеция и Финляндия притормозили подготовку визита в Турцию для урегулирования разногласий по вступлению прибалтийских стран в НАТО до подтверждения Анкарой встречи. Об этом пишет газета Milliyet.

Издание уточняет, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил на желание министров иностранных дел государств – кандидатов на вступление в альянс прибыть с визитом: "Пусть они не утомляются!" После чего Хельсинки и Стокгольм сделали вторую попытку, предложив переговоры в Анкаре на уровне замминистров.

Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой
Эрдоган: Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их согласии с Анкарой

Ранее турецкий президент провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы. В свою очередь президент Финляндии заявил главе турецкого государства, что Хельсинки возьмут обязательства по безопасности.

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Татьяна Миссуми
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