Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию отложили

Стороны пытаются найти компромисс, после того как Анкара обвинила страны в пособничестве террористам и не дала согласия на их включение в НАТО.

Швеция и Финляндия притормозили подготовку визита в Турцию для урегулирования разногласий по вступлению прибалтийских стран в НАТО до подтверждения Анкарой встречи. Об этом пишет газета Milliyet.