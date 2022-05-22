МИД РФ: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

Таким образом в ведомстве прокомментировали планы Швеции и Финляндии войти в состав НАТО.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, и указал на тревожность такой тенденции.

"Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", — рассказал Корчунов РИА "Новости", комментируя планы Швеции и Финляндии войти в состав НАТО.

По его словам, традиционная политика данных стран по неприсоединению к военным союзам создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в этом регионе.