МИД РФ: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий
Таким образом в ведомстве прокомментировали планы Швеции и Финляндии войти в состав НАТО.
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, и указал на тревожность такой тенденции.
"Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить", — рассказал Корчунов РИА "Новости", комментируя планы Швеции и Финляндии войти в состав НАТО.
По его словам, традиционная политика данных стран по неприсоединению к военным союзам создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в этом регионе.
Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, НАТО адаптирует свою систему безопасности на Балтике. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Западу "сюрприз", заверив, что этот шаг не останется без ответа.
ТАСС / Валерий Шарифулин