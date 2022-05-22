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Опубликовано 22 мая 2022, 16:39

На Украине запретили символы Z и V

Размещать их больше нельзя, в частности, на одежде, в социальных сетях, в местах проведения массовых мероприятий, в рекламе.

Верховная рада одобрила законопроект о запрете использования символов Z и V с учётом поправок президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Согласно документу, на Украине запрещается использование латинских букв Z и V отдельно или путём замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах. Размещать их больше нельзя на одежде, в социальных сетях, в местах проведения массовых мероприятий, в рекламе. То же самое касается плакатов, теле- и радиопередач, фильмов, видеоблогов и других материалов, созданных после 24 февраля. Также документ запрещает любое информирование о ходе спецоперации, расценивая это как российскую пропаганду, а РФ названа "государством-террористом".

Ранее в Подмосковье выпустили партию кружек с буквами Z и V в поддержку спецоперации на Украине. Продукция появится на витринах фирменных магазинов предприятия "Дулёвский фарфор". Если её быстро раскупят, завод готов выпустить дополнительную партию.

Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
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ТАСС / ЕВ / Zuma

Виктория Дитрих
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