На Украине запретили символы Z и V

Согласно документу, на Украине запрещается использование латинских букв Z и V отдельно или путём замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах. Размещать их больше нельзя на одежде, в социальных сетях, в местах проведения массовых мероприятий, в рекламе. То же самое касается плакатов, теле- и радиопередач, фильмов, видеоблогов и других материалов, созданных после 24 февраля. Также документ запрещает любое информирование о ходе спецоперации, расценивая это как российскую пропаганду, а РФ названа "государством-террористом".