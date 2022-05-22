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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 17:51
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Мединский назвал заморозку переговоров с Россией инициативой Украины

По его словам, мяч по продолжению диалога в настоящее время находится на стороне Незалежной.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров с Киевом, пояснив, что инициатива их замораживания исходила от Украины.

"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но ещё раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины", подчеркнул Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры
Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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