Мединский назвал заморозку переговоров с Россией инициативой Украины

По его словам, мяч по продолжению диалога в настоящее время находится на стороне Незалежной.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров с Киевом, пояснив, что инициатива их замораживания исходила от Украины.