Мединский назвал заморозку переговоров с Россией инициативой Украины
По его словам, мяч по продолжению диалога в настоящее время находится на стороне Незалежной.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров с Киевом, пояснив, что инициатива их замораживания исходила от Украины.
"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но ещё раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины", — подчеркнул Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.