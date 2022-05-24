Какие находки могут ожидать российских военных в подвалах "Азовстали" Оглавление Разминирование бомбы "Азовсталь" и секретный объект на глубине Куда с "Азовстали" делись иностранные наёмники? На территории освобождённого от нацистов металлургического комбината пока ещё очень опасно. Работа по разминированию и зачистке территории ведётся круглые сутки. 22943 22943 Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Разминирование бомбы

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении "Азовстали" и взятии под контроль Мариуполя, бои за который шли с конца февраля. Спустя некоторое время сапёры инженерных подразделений начали разминирование территории, однако помимо взрывных устройств, оставленных на поверхности, сдавшиеся боевики "Азова" и украинские военные могли оставить опасные "закладки" и под землёй.

Сапёр во время работ по разминированию, которые проводят инженерные подразделения Вооружённых сил РФ на территории завода "Азовсталь". Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Об одной из самых интересных находок 22 мая рассказал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он сообщил, что его бойцами на территории "Азовстали" был обнаружен спутниковый телефон, принадлежавший ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). На аппарате стоит соответствующая маркировка.

— Все эти годы ОБСЕ подозревалась нами в содействии противнику. <...> Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ — спутниковый телефон, найденный при досмотре "Азовстали", — сообщил Ходаковский.

Спутниковый телефон, найденный на "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский

Однако спутниковый телефон мониторинговой миссии лишь первое вещественное доказательство. До остальных ещё предстоит добраться: комбинат под завязку нашпигован минами, растяжками и другими взрывоопасными ловушками.

— На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются, — рассказал один из военнослужащих подразделения сапёрно-инженерных войск.

Боевики выставили ловушки из противопехотных мин по всему периметру "Азовстали", а также в цехах и других объектах на территории металлургического комплекса. Они могут быть запрятаны в траве, присыпаны на дороге камнями, замаскированы под кучи мусора или брошенные запасы воды и еды (часть продовольствия, предназначенного "Азову", так и осталась лежать нетронутой).

Проходы в минных полях делаются с помощью инженерных бронированных машин, после чего в дело включаются сапёры. В точке, где была найдена мина, ставится специальный флажок, после чего её уничтожают закладным зарядом. Напомним, комплекс "Азовстали" — это около 11 квадратных километров территории, 41 цех и 80 крупных помещений, а также подземный город, уходящий вглубь на пять-семь этажей. Фактически это куча хрущёвок, только под землёй.

По самым предварительным прогнозам, потребуется от двух недель до месяца на разминирование территории. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что наших сапёров ожидает ещё много неожиданного.

Я, к примеру, не исключаю, что там остался огромный запас вооружения, который они не успели уничтожить. И, естественно, понимая, что наши ребята будут это всё доставать, уверен, что будут растяжки и другие разные фокусы, к которым нужно быть готовыми Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

"Азовсталь" и секретный объект на глубине

Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский отметил, что помимо мин при зачистке находят неуничтоженные единицы вооружения, разбросанный тут и там боекомплект, особенно много фугасов. Каждую секунду сапёры рискуют здоровьем и жизнью.

"Азовсталь" продолжает с нами воевать и после сдачи в плен её квартирантов: один из мелких сюрпризов всё-таки нашёл свою цель и ранил бойца. Предполагаю, что такого ещё много будет Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" сил ДНР

Не секрет, что на территории "Азовстали" должно быть большое количество компромата на боевиков. Это подтверждается от противного: при отходе противник активно уничтожал ноутбуки, планшеты, телефоны, где, скорее всего, находились фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт террористической деятельности в отношении мирных жителей Донбасса, а также пытки российских пленных.

Не исключено, что задача уничтожить компромат поступала из центра. Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский 21 мая делился, как накануне стал свидетелем взрыва, от которого пострадали сами азовцы. Пока одни боевики сдавались в плен, другие спешно уничтожали боекомплекты и улики.

Вчера черти взрывали оружие и боекомплект, не проконтролировали процесс — и как пошло всё рваться… Сразу же Киев возопил: это вы нарушили перемирие! Через полчаса выползают три тела и волокут четвёртого, обгоревшего Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" сил ДНР

По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, скорее всего, боевики уничтожили самые ценные улики, однако в ходе поисковой операции, вероятно, всё же удастся что-то откопать. В конце концов, в подвалах сидели почти две с половиной тысячи человек и надежда на огромные территории, а также отсутствие единства в рядах боевиков и ВСУ может оправдаться. Что-то банально могли забыть уничтожить или упустить из виду. К одному из таких объектов относят и некий бункер на самом нижнем уровне. К нему, по некоторым данным, пока не удалось пробиться из-за угрозы минирования.

Куда с "Азовстали" делись иностранные наёмники?

По сообщениям Следственного комитета РФ, на территории "Азовстали" также обнаружили "Тактическое руководство командира" Морской пехоты США. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что версия о присутствии наёмников — одна из самых больших загадок в истории с "Азовсталью". Во-первых, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится процесс пересчёта, фильтрации и идентификации военнопленных. Есть вариант, что "диких гусей" без шума и пыли, без обнародования в СМИ отправили по местам допроса, где их заждались сотрудники военной контрразведки.

Могу предположить, что наши спецслужбы кого-то вывезли, чтобы не привлекать внимания и дальше проводить с ними работу, но в таком случае речь не может идти о 300–400 наёмниках, как заявлялось раньше. Возможно, что мы найдём ещё какие-то останки этих наёмников, которые, возможно, скончались от ран. Или не исключаю, что нацики их просто уничтожили, чтобы не показывать мировому сообществу Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Специалисты по безопасности отмечают, что вопросов к пленным с "Азовстали" накопилось очень много, а их показания потенциально могут не только обрушить фронт в Донбассе в пользу Российской армии, но и привести к уничтожению ВСУ как единой военной структуры.

Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода "Азовсталь". Фото © ТАСС / Владимир Гердо Какие сведения нужно добыть у пленных с "Азовстали" в первую очередь? 0 Сведения об иностранных наёмниках. Сведения о секретных объектах внутри "Азовстали". Планы наступления. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков