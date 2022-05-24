Госдума одобрила закон, запрещающий водителям с судимостью работать в такси

Это также распространяется на автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метрополитена. При этом нововведение касается в том числе и граждан стран – членов ЕАЭС.

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в сфере общественных перевозок. Об этом говорится на сайте Думы.

"К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества", — говорится в сообщении.

Согласно документу, запрет распространяется на водителей автобусов, трамваев, троллейбусов и поездов метрополитена. Они обязаны представить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года. Причём нововведение касается в том числе и граждан стран – членов ЕАЭС. В случае отказа трудовой договор с такими водителями будет расторгнут. Планируется, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.