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Опубликовано 27 мая 2022, 19:14

Скончался заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов

Заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов. Фото © Федерация хоккея России

Заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов. Фото © Федерация хоккея России

В качестве игрока он выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Затем возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.

Заслуженный тренер СССР, мастер спорта Юрий Морозов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", говорится в сообщении на сайте ФХР.

В качестве игрока Морозов выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Став тренером, возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.

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Артем Порвин
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