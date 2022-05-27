Скончался заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов

В качестве игрока он выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Затем возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.

Заслуженный тренер СССР, мастер спорта Юрий Морозов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", — говорится в сообщении на сайте ФХР.

В качестве игрока Морозов выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Став тренером, возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.