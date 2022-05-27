Скончался заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов
Заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов. Фото © Федерация хоккея России
В качестве игрока он выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Затем возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.
Заслуженный тренер СССР, мастер спорта Юрий Морозов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.
"Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", — говорится в сообщении на сайте ФХР.
В качестве игрока Морозов выступал за воскресенский клуб "Химик" в 1956–1973 годах. Став тренером, возглавлял эту команду, горьковское "Торпедо" и молодёжную сборную СССР.
Как сообщал Лайф, ранее не стало чемпиона России по футболу в составе "Спартака" Алексея Бахарева. Он скончался в возрасте 45 лет.