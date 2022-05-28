Политолог Мендкович подсказал ЕС способ помочь в скорейшем достижении мира на Украине

По его словам, Европа может либо ждать и не мешать, пока Россия достигает целей спецоперации, либо предпринять действия в адрес Киева, чтобы тот прекратил сопротивление.

Европейские страны испугались перспективы затяжного продовольственного кризиса, поэтому хотят добиться скорейшего мира на Украине. Вот только сделать это путём компромиссов уже не получится. Киев показал своё нежелание договариваться. Об этом Лайфу рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя пересмотр позиции ФРГ, Италии и Франции по Украине.

Аналитик напомнил, что украинское руководство признало, что готовило нападение на Россию, запрашивало поддержку НАТО и подогревало русофобские настроения в обществе. О многом говорит тот факт, что после отвода российский войск из-под Киева в освобождённую безвоинскую зону сразу же вошли войска ВСУ и убили мирных жителей, заподозренных в симпатиях к РФ, отметил политолог.

"Западу придётся либо признать законным желание России освободить полностью территорию Украины и осуществлять дальнейшую демилитаризацию под нашим контролем, либо им придётся смириться с тем, что война продлится дольше, чем им хотелось, и продовольственный кризис будет разрешён только тогда, когда Россия полностью освободит Украину от нацизма", — подчеркнул Мендкович.

Собеседник Лайфа посоветовал европейским странам для скорейшего завершения спецоперации ввести санкции против Киева и оказать пассивную помощь антифашистским силам на Украине.