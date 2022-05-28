"Развлекались ребята": МВД ДНР провело экскурсию по катакомбам "Азовстали" и показало логова бойцов ВСУ
Чтобы попасть внутрь, нужно пройти узкие проходы и лестницы, ведущие в подвал. Однако уже по пути видны разбросанные прямо на земле предметы обихода и старая одежда.
Кадры из катакомб "Азовстали". Видео © Telegram / МВД ДНР
МВД Донецкой Народной Республики опубликовало кадры с металлургического комбината "Азовсталь", где неделями прятались украинские военные и боевики нацбатов. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.
На опубликованных кадрах оператор спускается в подземелье, где долгое время находились силовики. Чтобы попасть внутрь логова, нужно пройти узкие проходы и лестницы, ведущие в подвал. Однако уже по пути видны разбросанные прямо на земле предметы обихода и старая одежда, а в самих помещениях много мусора и неубранного хлама, на стенах висят украинские флаги. Помимо этого, боевики оборудовали для себя все "удобства" — расставлены кровати, а также есть туалет. Кроме того, в числе предметов для досуга были найдены несколько гитар, из чего оператор делает вывод, что "ребята развлекались".
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Однако глава ДНР Денис Пушилин позже рассказал, что на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, считает замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Telegram / МВД ДНР