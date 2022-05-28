"Развлекались ребята": МВД ДНР провело экскурсию по катакомбам "Азовстали" и показало логова бойцов ВСУ

На опубликованных кадрах оператор спускается в подземелье, где долгое время находились силовики. Чтобы попасть внутрь логова, нужно пройти узкие проходы и лестницы, ведущие в подвал. Однако уже по пути видны разбросанные прямо на земле предметы обихода и старая одежда, а в самих помещениях много мусора и неубранного хлама, на стенах висят украинские флаги. Помимо этого, боевики оборудовали для себя все "удобства" — расставлены кровати, а также есть туалет. Кроме того, в числе предметов для досуга были найдены несколько гитар, из чего оператор делает вывод, что "ребята развлекались".