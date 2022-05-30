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Опубликовано 30 мая 2022, 06:34
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Спасатели нашли 14 тел пассажиров рухнувшего в Непале самолёта

Место крушения пассажирского самолёта в Непале. Фото © Twitter / NASpokesperson

Место крушения пассажирского самолёта в Непале. Фото © Twitter / NASpokesperson

Представители непальской армии сообщили, что судно удалось обнаружить спустя 20 часов с момента пропажи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели обнаружили 14 тел погибших после крушения пассажирского самолёта DHC-6-300 с бортовым номером 9N-AET в Непале. Об этом сообщает газета Kathmandu post.

По информации издания, воздушное судно врезалось в гору, обломки лайнера разлетелись в радиусе 100 метров. Спасатели приступили к поиску практически сразу после того, как пилот перестал выходить на связь. Представители непальской армии сообщили, что самолёт удалось обнаружить спустя 20 часов с момента пропажи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Лайф напоминает, что пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом вчера утром. На его борту находилось 22 человека. Как позднее сообщили военным местные жители, борт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче.

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Оксана Попова
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