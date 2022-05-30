Спасатели нашли 14 тел пассажиров рухнувшего в Непале самолёта
Место крушения пассажирского самолёта в Непале. Фото © Twitter / NASpokesperson
Представители непальской армии сообщили, что судно удалось обнаружить спустя 20 часов с момента пропажи. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Спасатели обнаружили 14 тел погибших после крушения пассажирского самолёта DHC-6-300 с бортовым номером 9N-AET в Непале. Об этом сообщает газета Kathmandu post.
По информации издания, воздушное судно врезалось в гору, обломки лайнера разлетелись в радиусе 100 метров. Спасатели приступили к поиску практически сразу после того, как пилот перестал выходить на связь. Представители непальской армии сообщили, что самолёт удалось обнаружить спустя 20 часов с момента пропажи. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Лайф напоминает, что пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом вчера утром. На его борту находилось 22 человека. Как позднее сообщили военным местные жители, борт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче.