В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк из американских гаубиц M777
А удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.
Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777 калибром 155 мм.
"Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм. Это американские гаубицы", — рассказал Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
Он также уточнил, что удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.
Напомним, в результате удара ВСУ по Донецку сегодня погибло не менее пяти человек. Несколько образовательных учреждений получили повреждения. Масштабы разрушений сняли на видео. Мэр не исключил, что ВСУ обстреляли город американским вооружением.