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Опубликовано 30 мая 2022, 15:03

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк из американских гаубиц M777

А удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777 калибром 155 мм.

"Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм. Это американские гаубицы", — рассказал Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Он также уточнил, что удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.

Напомним, в результате удара ВСУ по Донецку сегодня погибло не менее пяти человек. Несколько образовательных учреждений получили повреждения. Масштабы разрушений сняли на видео. Мэр не исключил, что ВСУ обстреляли город американским вооружением.

Момент попадания снарядов ВСУ по центру Донецка сняли на видео
Момент попадания снарядов ВСУ по центру Донецка сняли на видео
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t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Виктория Дитрих
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