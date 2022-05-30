В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк из американских гаубиц M777

А удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777 калибром 155 мм.

"Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм. Это американские гаубицы", — рассказал Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Он также уточнил, что удары по школе в Ворошиловском районе были нанесены из РСЗО "Смерч" с кассетной головной частью.