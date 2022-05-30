Видео с установкой столба у белгородской границы стоило ВСУ жизни четырёх бойцов

Видео, на котором украинские бойцы устанавливают столб у границы с российским Белгородом, было постановочным. В этом в соцсетях признался Роман Дудин, недавно уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с должности начальника управления СБУ в Харьковской области.

Бойцы ВСУ устанавливают украинский столб на белгородской границе. Видео © Міністерство оборони України

Речь идёт о ролике, который опубликовало Минобороны Украины в середине мая. На видео бойцы ВСУ приносят пограничный столб к границе с Россией, а после установки фотографируются и отчитываются "пану президенту". Видео специально снималось для Зеленского. Как рассказал Дудин, украинские военные тогда столкнулись с российскими и в результате перестрелки потеряли четверых бойцов, ещё трое оказались ранены. Знаменитый столб так и оставили лежать у границы.

"Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых двухсотых и троих трёхсотых — это такой перформанс для президента. Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу", — рассказал Дудин.