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Регион
Опубликовано 30 мая 2022, 19:09
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Видео с установкой столба у белгородской границы стоило ВСУ жизни четырёх бойцов

Экс-глава харьковской СБУ разоблачил перформанс для Зеленского с установкой столба на границе

Видео, на котором украинские бойцы устанавливают столб у границы с российским Белгородом, было постановочным. В этом в соцсетях признался Роман Дудин, недавно уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с должности начальника управления СБУ в Харьковской области.

Бойцы ВСУ устанавливают украинский столб на белгородской границе. Видео © Міністерство оборони України

Речь идёт о ролике, который опубликовало Минобороны Украины в середине мая. На видео бойцы ВСУ приносят пограничный столб к границе с Россией, а после установки фотографируются и отчитываются "пану президенту". Видео специально снималось для Зеленского. Как рассказал Дудин, украинские военные тогда столкнулись с российскими и в результате перестрелки потеряли четверых бойцов, ещё трое оказались ранены. Знаменитый столб так и оставили лежать у границы.

"Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых двухсотых и троих трёхсотых — это такой перформанс для президента. Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу", — рассказал Дудин.

Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений
Уволенный глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений

Напомним, что Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области, заявив, что тот вместо того, чтобы "работать на защиту города", "думает только о себе".

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Міністерство оборони України

Анатолий Симоненко
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