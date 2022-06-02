В Госдуме призвали ускорить вхождение Херсонщины и Запорожья в Россию

Необходимо сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Нужно как можно скорее расставить все точки над "i", чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобождённым регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределённое время", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

По мнению депутата, переходный период нужно сократить, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы — стать полноправными субъектами России.

"Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и никогда не сможет оспорить законный выбор людей", — уверен политик.