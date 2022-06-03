Зачем США хотят поставить на Украину тяжёлые беспилотники MQ-1C Оглавление Почему "Байрактары" не помогли ВСУ Платит Украина, управляют американцы "Тор-М2" и "Бук-М2" против MQ-1C Практической пользы от этих машин мало, более того, именно из-за них ситуация для ВСУ может заметно ухудшиться. 8036 8036 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

1 июня агентство Reuters сообщило, что в составе нового пакета 700-миллионной военной помощи Украине (Сенат США также одобрил почти 40 миллиардов долларов) США продадут стране четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle. При этом закупки турецких ударных дронов Bayraktar TB-2, ранее поставляемых ВСУ десятками единиц, снижаются практически до нуля. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в первую очередь это связано с тем, что осваивать американскую военную помощь должны американские компании.

Вторая важная причина — "Байрактары" физически закончились. Мы сбили 90 Bayraktar TB2, это примерно годовые мощности предприятия, которое их выпускает. Следующие 90 "Байрактаров" они сделают не скоро. Может быть, через несколько месяцев Алексей Леонков. военный эксперт

Всего же, по данным Минобороны России, за время спецоперации силами ВС РФ было уничтожено 1077 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, включая "Байрактары". Осталось сравнить машины, чтобы понять, в какую сторону изменится военный потенциал ВСУ и на что новая партия вооружений может повлиять.

Почему "Байрактары" не помогли ВСУ

Зарубежные аналитики считают, что четыре беспилотника, поставка которых может быть запланирована на ближайшие недели, значительно повысят боевой потенциал ВСУ. По заявлению американского военного журнала The Drive, "внедрение "Серого орла" даст Киеву беспилотную систему повышенной живучести с возможностями, превосходящими возможности ТБ-2".

А вот что написало агентство Reuters: "Впервые США выводят на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные глубокие удары".

Американский аналитик Дэн Парсонс в своём обзоре покритиковал коллег и заявил, что MQ-1C Grey Eagle, поставка которого, кстати, ещё не одобрена Конгрессом США, всего лишь занимает промежуточное положение между MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper с точки зрения возможностей и производительности. Первый полёт "Байрактара" состоялся в 2014 году, к этому времени "Серый орёл" имел десятилетний опыт участия в военных операциях США на Ближнем Востоке.

С технологической точки зрения в "Сером орле" нового мало: это одна из модификаций БПЛА MQ-9 Reaper. Такие беспилотники активно применялись в ходе боевых конфликтов в Ираке и Афганистане. Размах крыльев "Байрактара" — 12 метров. Американский MQ-1C Grey Eagle заметно крупнее — размах его крыльев 17,07 метра. Полная взлётная масса "Байрактара" — 650 кг, MQ-1C Grey Eagle — 1632 кг или 1905 кг в конфигурации с увеличенной дальностью полёта.

Фото © Aeroweb

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, MQ-1C Grey Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов, в конфигурации ER — более 40 часов. "Байрактар" способен продержаться в небе от 12 до 24 часов. Максимальная высота машин примерно одинакова: MQ-1C — 9 км, "Байрактар" — 8,2 км. Дальность действия MQ-1C значительно больше, чем "Байрактара", — 400 километров против 150. По словам Алексея Леонкова, MQ-1C Grey Eagle могут нести в качестве нагрузки четыре противотанковые ракеты класса "воздух – земля" Hellfire.

На "Байрактар" можно загрузить либо ПТУР UMTAS, либо корректируемую планирующую авиабомбу MAM-C или MAM-L, либо авиабомбу Bozok. Вес, а соответственно, и мощность Hellfire примерно вдвое больше, чем у MAM-L. К тому же ракета оснащена головкой самонаведения, что упрощает поражение наземных целей.

Платит Украина, управляют американцы

По предварительным данным, Украина должна получить четыре ударных беспилотника. Но количество не самый важный вопрос, который нужно прояснить. Куда важнее понять, кто будет управлять этими дронами в боевых операциях. По словам бывшего аналитика Пентагона Дэна Геттингера, на обучение специалистов "требуются месяцы". Из бывшего пилота ВВС в операторы ударного дрона в США переучивают за 10 месяцев. За это время человека подготовят надлежащим образом и проведут с ним психологическую подготовку. Но в этом случае речь идёт о бывших пилотах, а украинские военные далеки от стандартов подготовки США.

За непосредственное управление дронами MQ-1C в Ираке и Афганистане отвечало несколько подразделений, главное из которых — разведывательный центр армии США и командование сетевых технологий армии США. Там же находятся центр тестирования передовых образцов авиационной техники JITC и база испытательного полигона электроники EPG. Если БПЛА будут применены на Украине, то их управлением будет заниматься центр контроля на американской базе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце.

По словам эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, управлять "Серыми орлами" самостоятельно украинские операторы не смогут.

Сколько конкретно требуется времени на обучение оператора беспилотника MQ-1C с нуля, сказать сложно, но это приличный срок. Поэтому практически наверняка управлять будут те операторы, которые имеются в Соединённых Штатах. Собственно, управлять можно, не находясь на территории Украины, а находясь в США или на территории их военных баз, которые есть в других странах Денис Федутинов Эксперт по беспилотной авиации

Схема применения американских ударных БПЛА. Инфографика © Минобороны РФ

Если управлять беспилотниками будут кадровые военные ВВС США, то использование таких дронов, вероятнее всего, будет расцениваться как прямое вмешательство в боевые действия на стороне Украины, и при необходимости Вооружённые силы России смогут рассмотреть вариант уничтожения не только самой машины, но и её "центра управления". Что касается технологии уничтожения самих дронов, то ещё в 2016 году профильное подразделение Минобороны России выпустило подробное исследование на тему борьбы с американскими ударно-разведывательными машинами. В документе подробно изложены методы и технологии борьбы с такими целями.

Инфографика © Минобороны РФ

"Тор-М2" и "Бук-М2" против MQ-1C

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ничего экстраординарного в новых беспилотниках нет. Раньше ВС РФ сбивали "Байрактары", теперь будут сбивать MQ-1C, поскольку параметры полёта двух дронов совпадают.

Высота в 9 км (потолок MQ-1C) — это рабочая высота, по которой работает и "Тор-М2", и "Бук-М2/М3", прикрывающие сейчас в качестве войсковой ПВО наши войска. Так что появление этих беспилотников не станет неожиданным для наших комплексов ПВО, просто появятся новые цели. Другой вопрос, для каких задач будут использовать эти машины Алексей Леонков Военный эксперт

Специалисты в области ПВО отмечают, что четырёх дронов украинской армии не хватит даже для того, чтобы прикрывать собственные войска на каком-то одном направлении. К примеру, если MQ-1C будут брошены на защиту Днепропетровска или Северодонецка, то с учётом большого количества техники, задействованной на поле боя, ВСУ (или тем, кто будет непосредственно управлять машинами) придётся задействовать сразу 4 БПЛА.

Эксперты полагают, что единственный относительно правдоподобный сценарий применения MQ-1C на Украине — это попытка прорыва на территорию соседнего государства через границу. О России речь пока не идёт: с 24 февраля система ПВО на участках границы с Украиной была многократно усилена. Однако какими силами обладает армия Белоруссии, достоверно неизвестно. Не исключено, что именно для провокации на территории республики США ищут возможности поставить ударные системы Украине.

Фото © Forecast International Помогут ли Украине ударные дроны MQ-1C? 0 Помогут Не помогут Это пустая трата денег

Авторы Сергей Андреев