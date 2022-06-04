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Опубликовано 4 июня 2022, 11:12
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В освобождённом украинском городе нашли "Зал славы" националистов

В музее города Попасной нашли "Зал славы" националистов

В освобождённом городе Попасной Луганской Народной Республики обнаружили зал, посвящённый нацбатам и украинским военным, воюющим в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Зал славы" расположен в здании краеведческого музея города Попасной. В нём разместили атрибутику, которая прославляет националистов и бойцов ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В числе экспонатов — фотографии украинских военнослужащих, детские рисунки, боеприпасы и даже иностранные сухпайки.

Краеведческий музей города Попасной до обстрела ВСУ. Фото © Попасная.City

Краеведческий музей города Попасной до обстрела ВСУ. Фото © Попасная.City

Этой теме отвели целый центральный зал музея, в то время как экспозиция на тему Великой Отечественной войны перенесена в самую дальнюю и непроходную комнату музея. Как рассказала местная учительница Алина Лисовец, воспитанию "украинского патриотизма" в школах уделялось особое внимание, а на учителей оказывалось давление.

"Как раньше мы мам рисовали, так и там такие рисунки: обязательно флаг, обязательно воин, обязательно, чтоб это был "добрый" рисунок, чтоб жалость была, на добрых чувствах играли", — призналась она.

По её мнению, жителей населённого пункта украинские власти могли намеренно оставить в городе, чтобы сделать из них так называемых идеологических героев.

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Ранее МВД ДНР провело экскурсию по катакомбам "Азовстали" и показало логова бойцов ВСУ. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти по узким проходам и лестницам, ведущим в подвал. Однако уже по пути видны разбросанные прямо на земле предметы обихода и старая одежда.

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Shutterstock

Оксана Попова
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