10 уморительных твитов, которые поймёт каждая любящая мама
Мамы достойны всех добрых слов, которые им говорят. Даже маловато будет. Собрали десять постов от первого лица, которые описывают материнство с забавных и милых сторон.
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"Желаю всем хороших выходных! Ну, кроме той женщины, которая приняла меня за бабушку моего четырёхлетнего сына. Надеюсь, у неё выходные пройдут отвратительно!" — xennial_mom.
"Смотрели "Шрека" всей семьёй, и в момент, когда Фиона превратилась в огра, моя двухлетняя дочь ткнула пальцем в телевизор и сказала: "Она стала мамой!" — lmegordon.
"Сын только что вылил на пол бутылочку лавандового эфирного масла, и знаете что? Все эти заявления об успокаивающем эффекте — полная ерунда", — mommajessiec.
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"Дети сегодня играли в палаточный лагерь. Мне выдали роль остаться под тентом и спать. Я ещё никогда не была так хороша в детских играх", — oneawkwardmom.
" — Мама, я хочу бутерброд!
— Ты забыла сказать волшебное слово.
— С сыром!" — MumInBits.
"У нас во дворе появилось гнездо с птенцами, которые послушно едят всё, что приносит им мама. Как мать маленьких людей меня это шокирует", — reallifemommy3.
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"Я хочу быть такой же уверенной в себе, как мой шестилетка. Недавно он объявил, что "взял перерыв" от влюблённости в детском саду до конца года и теперь без ума от самого себя", — deloisivete.
"Дочери сказали принести в школу одну мягкую игрушку. Пока что она сузила список до 947 кандидатов", — mommajessiec.
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"Вчера вечером, пока мы с сыном возвращались домой, он меня достал своей болтовнёй. Не в силах больше терпеть, я посмотрела на него и сказала: "Самое время поговорить о том, откуда берутся дети". Он надел на голову пакет и не проронил ни слова, пока мы не доехали. Вот как ощущается материнская мощь?" — _SouthernMama.
"Сегодня, когда я с утра обнимала сынишку, он вздохнул и сказал: "Вот ЭТО жизнь!" Так что, если я вам вдруг понадоблюсь, ближайшее время я буду в супермаркете "грабить" отдел игрушек, чтобы сделать подарок ребёнку", — kindminds_.