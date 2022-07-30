10 уморительных твитов, которые поймёт каждая любящая мама

"Желаю всем хороших выходных! Ну, кроме той женщины, которая приняла меня за бабушку моего четырёхлетнего сына. Надеюсь, у неё выходные пройдут отвратительно!" — xennial_mom.

"Смотрели "Шрека" всей семьёй, и в момент, когда Фиона превратилась в огра, моя двухлетняя дочь ткнула пальцем в телевизор и сказала: "Она стала мамой!" — lmegordon.

"Сын только что вылил на пол бутылочку лавандового эфирного масла, и знаете что? Все эти заявления об успокаивающем эффекте — полная ерунда", — mommajessiec.

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"Дети сегодня играли в палаточный лагерь. Мне выдали роль остаться под тентом и спать. Я ещё никогда не была так хороша в детских играх", — oneawkwardmom.

" — Мама, я хочу бутерброд! — Ты забыла сказать волшебное слово. — С сыром!" — MumInBits.

"У нас во дворе появилось гнездо с птенцами, которые послушно едят всё, что приносит им мама. Как мать маленьких людей меня это шокирует", — reallifemommy3.

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"Я хочу быть такой же уверенной в себе, как мой шестилетка. Недавно он объявил, что "взял перерыв" от влюблённости в детском саду до конца года и теперь без ума от самого себя", — deloisivete.

"Дочери сказали принести в школу одну мягкую игрушку. Пока что она сузила список до 947 кандидатов", — mommajessiec.

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"Вчера вечером, пока мы с сыном возвращались домой, он меня достал своей болтовнёй. Не в силах больше терпеть, я посмотрела на него и сказала: "Самое время поговорить о том, откуда берутся дети". Он надел на голову пакет и не проронил ни слова, пока мы не доехали. Вот как ощущается материнская мощь?" — _SouthernMama.