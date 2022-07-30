Как звёзды жёстко спалились с неумелым фотошопом, раскрыв фанатам все свои недостатки

Все ли знаменитости выглядят идеально в жизни, ну или хотя бы так, как показывают себя в социальных сетях? Уверены, большинство из звёзд как отечественных, так и зарубежных, используют фотошоп, ретушируют снимки. Разница лишь в том, что кто-то исправляет недочёты точечно и незаметно. А эти восемь наших звёзд переборщили с улучшайзингом настолько жёстко, что их не только спалили, но и засмеяли.

Ксения Бородина

Ксения Бородина не раз попадалась на неумелом фотошопе. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Открывает наш топ спалившихся на фильтрах и фотошопе звёзд неподражаемая Ксения Бородина. Ведущая "Дома-2" и бывшая супруга предпринимателя Курбана Омарова на прошлой неделе наглядно показала всем поклонникам, что пользуется масками красоты в социальных сетях. Залила небольшое видео в ответ на просьбу показать "фото, где чуть-чуть подшофе". На последних секундах ролика отчётливо видно исказившуюся на заднем фоне дверь. Получается, что сногсшибательная телеведущая не настолько уверена в себе, раз пользуется сужающими лицо фильтрами и масками.

Светлана Лобода

Светлана Лобода — известная любительница фильтров. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Пока кто-то изнуряет себя тренировками и жёсткими диетами, Светлана Лобода нашла способ всегда выглядеть стройно — редактировать фото. Если присмотреться к ногам певицы, сразу станет понятно, отчего они такие стройные. "Поплывшие" плитка на полу и низ двери очень сильно выдают артистку. Точнее, её неумелое пользование фотошопом.

Ксения Собчак

Ксения Собчак и неумелая ретушь. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

На первый взгляд кажется, что фото Ксении совершенно обычное. Журналистка счастливо улыбается, красуясь в интересном по дизайну платье. Вот только внимательные поклонники сразу заметили, что блики на фоне позади Собчак задвоились. Такое обычно бывает, когда пользуются ретушью. А где больше всего "поплыл" общий фон? Около талии журналистки. Кажется, Ксения Собчак хотела незаметно для всех сузить формы, но только сильнее их подчеркнула, спалившись на фотошопе.

Ани Лорак

Ани Лорак. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Один из самых нашумевших ляпов, которые только могли допустить звёзды, — за Ани Лорак. На фото с певицей много мелких деталей, поэтому в первую очередь в глаза бросается фигура и красивое тело. Ошибку фотошопа можно не заметить с первого взгляда. Но присмотритесь к волосам и правой руке Лорак — она задвоилась и начала дублироваться на снимке. Так и была раскрыта тайна идеальных кадров артистки. Сейчас она не радует подписчиков подробностями жизни, а аккаунт в одной из популярных соцсетей вообще пропал.

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Пышная красотка, "блестящая" Анна Семенович тоже постаралась незаметно подчеркнуть соблазнительные изгибы и сузить талию. Однако совсем не обратила внимания, что вслед за исчезающими сантиметрами в объёме "уплыл" и фон. Металлические ограждения, на которых сидит Семенович, искажаются. А вода в районе груди тоже изламывается на изображении, доказывая, что без фотошопа не обошлось.

Виктория Лопырёва

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lopyrevavika

Виктория Лопырёва как никто знает толк в ретуши фото. Здесь отчётливо видно, что знаменитость переборщила с узостью талии, сделав её меньше окружности головы. Кстати, это не первый раз, когда Лопырёву спалили на фотошопе. В прошлый раз поклонникам не понравилось, как сильно дива изменила лицо на снимках.

Любовь Успенская

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

В этом году от Любови Успенской снимков с пляжа мы пока не увидели. Может быть, причина кроется в неудачной ретуши фото в прошлом году? Пытаясь не отставать от юных коллег, Успенская решилась выложить тогда фото в купальнике. Но, вот незадача, звезда эстрады переборщила с фотошопом. Присмотритесь внимательнее к ногам Любови Залмановны. Замечаете, что бёдра какие-то слишком гладкие, а вот ниже колена кожа совсем другая, да и в песке? В целом, как нам кажется, Успенская тогда неплохо "прошлась" ретушью по всему телу, включая область декольте, лицо и руки.

Анастасия Волочкова

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art