Президент Украины Владимир Зеленский постоянно требует от западных стран новых вложений, но желающих оказывать финансовую поддержку становится всё меньше. Оплатить нужды Украины должен сам лидер Незалежной, заявила блогер Аксинья Гурьянова в беседе с телеканалом "360".

По её словам, рейтинг Зеленского быстро падает среди украинцев, а также среди западных политиков и аналитиков. Чего не скажешь о требованиях президента Незалежной от Запада, которых становится всё больше и больше. В то же время, отметила Гурьянова, политики из этих стран не привыкли к открытому оскорблению.

"Западные политики не привыкли, что их открыто оскорбляют и отчитывают, как провинившихся подростков. Совсем скоро они открыто начнут отворачиваться от Зеленского. Он сам даёт им причину для этих действий своим поведением", — уверена блогер.

Она отметила, что снижение активности Запада в финансовой и военной поддержке Киева связано с успехами ВС РФ. Однако сам Зеленский — долларовый миллиардер. В этой связи Гурьянова призвала его на собственном примере показать, "как ему дорога Украина". По её словам, президент должен отдать все свои деньги на поддержку семей военных, пострадавших "и далее по списку". Хотя при этом Гурьянова сомневается, что Зеленский пойдёт на такое.

"Отдайте все миллиарды долларов своей стране, до последней монеты! Это будет пример для тех стран, которые вы постоянно критикуете из-за того, что они плохо помогают вашей стране. Зачем вам эти миллиарды, когда именно сейчас они нужны вашим гражданам, вашим солдатам?" — подчеркнула блогер.