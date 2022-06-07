Глава МИД Черногории прокомментировал запрет на пропуск самолёта Лаврова

Решение Черногории о закрытии воздушного пространства этой страны для самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова было неизбежным. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ранко Кривокапич.

Министр добавил, что такое решение было принято правительством и МИД страны, премьер-министр был осведомлён. Кривокапича удивила резкая реакция на такой шаг, он считает, что Лавров мог бы добраться до Сербии поездом, так как железнодорожное движение не запрещено.