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Опубликовано 7 июня 2022, 22:18

Глава МИД Черногории прокомментировал запрет на пропуск самолёта Лаврова

Глава МИД Черногории назвал запрет на пропуск самолёта Лаврова неизбежным

Решение Черногории о закрытии воздушного пространства этой страны для самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова было неизбежным. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ранко Кривокапич.

"Черногория, запретив пролёт самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным", — приводит RTCG слова Кривокапича.

Министр добавил, что такое решение было принято правительством и МИД страны, премьер-министр был осведомлён. Кривокапича удивила резкая реакция на такой шаг, он считает, что Лавров мог бы добраться до Сербии поездом, так как железнодорожное движение не запрещено.

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Как сообщал Лайф, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ошибки европейских стран в том, что они очень эгоистичны. А в Госдепе назвали решение трёх государств суверенным. Там считают, что такой шаг отражает "решимость Европы привлечь Россию к ответу" за специальную военную операцию на Украине.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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