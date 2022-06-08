Опрос раскрыл траты россиян на домашних питомцев

Три четверти россиян держат у себя домашних животных. При этом кошек заводят чаще, чем собак. Такие результаты получили аналитики Ozon в ходе опроса пользователей портала. Лайф ознакомился с итогами исследования.

Так, оказалось, что кошки более востребованы: они есть у 46% респондентов – владельцев домашних животных, тогда как собак завели только 39%.

"Прочая живность сильно уступает кошкам и собакам по популярности. Например, кроликов держат дома 7% опрошенных, рыбок — 6%, грызунов — 5%", — рассказали в Ozon.

Собак больше любят пермяки (55%), красноярцы (53%), петербуржцы (49%), новосибирцы (44%), краснодарцы (42%), самарцы (41%) и казанцы (40%). Кошек — жители Воронежа (58%), Челябинска (53%), Ростова-на-Дону (51%), Волгограда (52%), Москвы (49%) и Самары (48%).

Согласно результатам исследования, 41% опрошенных владельцев домашних животных тратят на их содержание в среднем 3–5 тыс. рублей в месяц, еще 36% — до 3 тыс. рублей в месяц, а 12% — 5–10 тыс. рублей в месяц. Более 10 тыс. рублей для любимцев чаще других готовы выделить жители Перми (19%), Москвы (18%), Уфы (16%), Новосибирска (14%), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (по 13%).

Опрос отражал расходы 2022 года. Для более свежего ориентира Life.ru составил бюджет на кошку и собаку в 2026 году с учётом корма, наполнителя и ухода.