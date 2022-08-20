Хозяева назвали 10 самых смешных причин, почему им пришлось везти питомцев в ветеринарку

"Однажды я заплатила кучу денег, чтобы узнать, что моя собака просто симулирует травму для привлечения внимания. Я уже была готова отправить её на замену ДВУХ коленных суставов. К счастью, другой ветеринар раскусил её во время осмотра", — allegoriest.

"Незадолго до этого Нового года моя кошка стала вялой и просто отказывалась пить. Я в срочном порядке повезла её на приём в ветклинику. И вот — потрачена огромная сумма на анализы и т.д., а кошка без лечения вернулась в норму. Врачи сказали, что ей было просто лень пить по-нормальному", — tezzaract_.

"Однажды, когда Педро было пять недель, он стал вялым, что на него вообще не похоже, — очень уж он шумный. Но тогда он просто лежал четыре часа. Мы срочно отвезли его к ветеринару, где он вообще притворился МЁРТВЫМ. Ветеринар просто сунул ему ватную палочку в задницу. В итоге, пока мы добирались до дома, он покакал дважды. Да, у него просто был запор", — halfasdecent.

Фото © Twitter / halfasdecent

"Сегодня я потратила 800 долларов и шесть часов из-за того, что у моего Хаочи был понос, рвота и никакого аппетита. Врачи сказали, что у него просто стресс..." — inarticul8fool.

"Собаку тошнило каждый раз, когда мы приходили к моей сестре. Как только заходили к ней, она просто начинала своё "Я рыгаю". В последний раз я забеспокоилась и повела её к ветеринару. Потратила 700 долларов только на то, чтобы узнать: она так ненавидит детей моей сестры, что специально провоцирует рвоту, чтобы показать своё отвращение", — prettybaddie27.

"Родео вырвало девять раз, что стоило нам тысячу долларов на оплату счетов за ветеринара… В итоге оказалось, что у него просто были газики. Больной животик за штуку баксов..." — mayakern.

Фото © Twitter / mayakern

"Однажды родственники повезли своего кота на приём к врачу, чтобы тот проверил его уши, ведь их любимец не реагировал на их речь. В итоге заплатили кучу денег, чтобы узнать, что кот их просто игнорирует, а со слухом у него всё в порядке", — PikachuRTM.

"Моя кошка не могла нормально ходить и стала просто падать на пол. Повёз её в скорую для животных в 11 вечера. Через несколько часов выяснилось, что она просто объелась и у неё болит живот. Я заплатил больше 120 евро, потому что эта жадина не может есть по-нормальному", — fettesandratte.

Фото © Twitter / fettesandratte

"Где-то пять лет назад мой старший кот (в то время ему было около 10 лет) стал подолгу лежать в лотке. После того как это произошло несколько раз, я запаниковал и повёз его к ветеринару. Спустя сотни потраченных долларов заключение ветеринара было такое: "Думаю, ему просто нравится так лежать", — mullenixalex.