Отряды российских сапёров обнаружили и обезвредили на территории республик Донбасса более 15 тысяч взрывоопасных предметов. За последние сутки было 306 таких случаев, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2899,27 га (в том числе за сутки — 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 306", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-полковник также отметил, что в регионе сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры из-за украинских мин, которые дрейфуют вдоль побережья причерноморских стран. При этом Киев по-прежнему продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями 70 государств и компаний-судовладельцев, чьи суда остаются заблокированными в шести портах Незалежной.