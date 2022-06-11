ВСУ оборудовали опорные пункты и склад боеприпасов в церкви в Першотравенске
В Днепропетровской области украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в школе и на территории церкви, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Днепре в здании школы № 35 и Першотравенске Днепропетровской области на территории церкви ("Новое поколение" на улице Молодёжной. — Прим. ред.) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, ВСУ оборудовали огневые позиции миномётов, склады оружия и боеприпасов в Николаеве на территориях школ № 40 по улице Балтийской, № 43 по Богоявленскому проспекту и в лицее № 25 на улице Айвазовского.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация". Позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены с помощью беспилотника. После этого дивизион в кратчайшие сроки занял огневые позиции и нанёс удар.
ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak