В Днепропетровской области украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в школе и на территории церкви, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Днепре в здании школы № 35 и Першотравенске Днепропетровской области на территории церкви ("Новое поколение" на улице Молодёжной. — Прим. ред.) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ВСУ оборудовали огневые позиции миномётов, склады оружия и боеприпасов в Николаеве на территориях школ № 40 по улице Балтийской, № 43 по Богоявленскому проспекту и в лицее № 25 на улице Айвазовского.