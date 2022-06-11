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Опубликовано 11 июня 2022, 18:50

ВСУ оборудовали опорные пункты и склад боеприпасов в церкви в Першотравенске

В Днепропетровской области украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в школе и на территории церкви, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Днепре в здании школы № 35 и Першотравенске Днепропетровской области на территории церкви ("Новое поколение" на улице Молодёжной. — Прим. ред.) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ВСУ оборудовали огневые позиции миномётов, склады оружия и боеприпасов в Николаеве на территориях школ № 40 по улице Балтийской, № 43 по Богоявленскому проспекту и в лицее № 25 на улице Айвазовского.

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Ранее Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация". Позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены с помощью беспилотника. После этого дивизион в кратчайшие сроки занял огневые позиции и нанёс удар.

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Николь Вербер
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