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Опубликовано 12 июня 2022, 20:03

Народная милиция ЛНР взяла под контроль ещё два населённых пункта

Силы Луганской Народной Республики взяли под контроль посёлки Видродження и Медная Гора. Этого удалось достичь в результате развития наступления в сторону Бахмута, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции противника.

Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя
Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли детский сад и более 10 жилых домов города Стаханова в ЛНР. В публикации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняется, что украинские войска также повредили семь частных домов.

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ТАСС / Александр Река

Артем Порвин
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