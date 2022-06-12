Народная милиция ЛНР взяла под контроль ещё два населённых пункта

Силы Луганской Народной Республики взяли под контроль посёлки Видродження и Медная Гора. Этого удалось достичь в результате развития наступления в сторону Бахмута, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции противника.