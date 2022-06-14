В Госдуме допустили, что Россия откажется признавать независимость ещё трёх стран

Россия может в будущем отозвать своё признание трёх стран: Латвии, Эстонии и Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Так он прокомментировал свою предыдущую инициативу — о Литве.

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему: Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", — сказал Фёдоров в беседе со Sputnik Латвия.

По его мнению, на Литве может быть отработан соответствующий механизм, а затем он может быть расширен — в том числе "и на другие территории НАТО, и не только НАТО". Депутат добавил, что, по его мнению, "Украина, например, также незаконно выходила из СССР". Парламентарий заверил, что цель подобных действий — ликвидировать угрозы, исходящие от этих постсоветских стран. Бывших республик СССР, проводящих миролюбивую политику, это не коснётся.