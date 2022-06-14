Зеленский пообещал, что Украина не будет бить по России из оружия большой дальности

Киев не намерен обстреливать территорию России, если получит от стран Запада оружие с большой дальностью поражения. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник по телемосту на пресс-конференции перед датскими журналистами, видеозапись которой была размещена в телеграм-канале его офиса.

"Нет", — ответил Зеленский на вопрос, намерена ли Украина начать обстрелы целей на территории России, если бы Запад передал Киеву оружие, имеющее дальность поражения более 100 км.

Вместе с тем он уточнил, что имеет в виду лишь гражданские цели. Зеленский добавил, что на Украине есть районы, где места сосредоточения украинских войск находятся на расстоянии более 100 км от мест сосредоточения российских войск.

"Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию, а значит, оружие, которое работает на такую дистанцию, на такое расстояние", — сказал Зеленский.