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Опубликовано 15 июня 2022, 19:10

Турция сорвала трёхстороннюю встречу со Швецией и Финляндией

Financial Times: Турция отказалась от переговоров со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО

Турция проигнорировала трёхсторонние переговоры с Финляндией и Швецией по их вступлению в НАТО, сообщает Financial Times. По данным источников издания, намеченная на среду встреча так и не состоялась по вине турецкой стороны.

Газета напоминает, что перед сегодняшней встречей Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма предоставления конкретных предложений по прекращению связей с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Этого, судя по всему, так и не произошло. Любопытно, что другой собеседник издания, связанный с НАТО, предложил считать трёхстороннюю встречу при посредничестве альянса "конечной задачей", для решения которой предстоит приложить ещё немало усилий.

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Как уже сообщал Лайф, Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.


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unsplash.com / Imad Alassiry

Алексей Берковиц
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