Турция сорвала трёхстороннюю встречу со Швецией и Финляндией

Турция проигнорировала трёхсторонние переговоры с Финляндией и Швецией по их вступлению в НАТО, сообщает Financial Times. По данным источников издания, намеченная на среду встреча так и не состоялась по вине турецкой стороны.

Газета напоминает, что перед сегодняшней встречей Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма предоставления конкретных предложений по прекращению связей с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Этого, судя по всему, так и не произошло. Любопытно, что другой собеседник издания, связанный с НАТО, предложил считать трёхстороннюю встречу при посредничестве альянса "конечной задачей", для решения которой предстоит приложить ещё немало усилий.