Турция оказалась недовольна ответами Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Доводы, представленные турецкой стороне Швецией и Финляндией относительно их вступления в НАТО, далеки от ожиданий Анкары. О разочаровании республики ответами двух стран заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией по их заявкам на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждём на них ответ. Мяч теперь на их стороне", — сказал министр на пресс-конференции в Анкаре.

Он напомнил Швеции и Финляндии о необходимости направления письменных ответов, а также подчеркнул, что переговоры должны вестись на основе документов Анкары.