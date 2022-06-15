Турция оказалась недовольна ответами Швеции и Финляндии по членству в НАТО
Доводы, представленные турецкой стороне Швецией и Финляндией относительно их вступления в НАТО, далеки от ожиданий Анкары. О разочаровании республики ответами двух стран заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией по их заявкам на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждём на них ответ. Мяч теперь на их стороне", — сказал министр на пресс-конференции в Анкаре.
Он напомнил Швеции и Финляндии о необходимости направления письменных ответов, а также подчеркнул, что переговоры должны вестись на основе документов Анкары.
Как уже сообщал Лайф, Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.
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