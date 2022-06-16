Войска ЛНР прорвались на территорию завода "Азот"

Силы Луганской Народной Республики вошли на территорию завода "Азот" в Северодонецке. Об этом рассказал ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, о сроках полного освобождения предприятия говорить пока преждевременно.

"Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода "Азот", промзона, пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооружённые украинские формирования у нас пока не получается", — сказал глава ЛНР и добавил, что не хочет делать прогнозов по времени.

Вместе с тем Пасечник подчеркнул, что в любом случае войска ЛНР поставленной цели достигнут, хотя для этого нужно время. Кроме того, точное количество боевиков на территории комбината неизвестно, продолжил глава ЛНР. По предварительным оценкам, там может находиться около полутора тысячи бойцов ВСУ.