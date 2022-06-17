Кулеба потребовал от Запада помочь Украине победить

Что на самом деле обсуждали главы Италии, Франции, Германии и Румынии на встрече с Зеленским

Что на самом деле обсуждали главы Италии, Франции, Германии и Румынии на встрече с Зеленским

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о намерении подключить к переговорам России и Украины ещё несколько стран. Кроме того, она добавила, что Великобритания "никогда не отойдёт от своих обязательств перед Киевом" — вне зависимости от продолжительности спецоперации, и подчеркнула, что "Украина может и обязана победить".