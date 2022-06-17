Кулеба потребовал от Запада помочь Украине победить
Западные государства должны прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями", заявил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
"Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить", — считает министр.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о намерении подключить к переговорам России и Украины ещё несколько стран. Кроме того, она добавила, что Великобритания "никогда не отойдёт от своих обязательств перед Киевом" — вне зависимости от продолжительности спецоперации, и подчеркнула, что "Украина может и обязана победить".
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld