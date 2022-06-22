Сколько времени нужно войскам России, чтобы захватить Киев после победы в Донбассе Возврат войск официально не анонсируется, однако после разгрома украинской армии в Донбассе этот вариант можно будет задействовать. 58116 58116 Киев, Украина. Обложка © Getty Images / Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket

Карта боевых действий на Украине сегодня

19 июня советник главы МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что "относительно скоро" Харьков снова может стать прифронтовым городом. Это заявление Денисенко сделал после того, как в одном из интервью советник президента Украины Алексей Арестович рассказал, что боевые действия вокруг Харькова могут активизироваться. После этого ряд украинских и зарубежных аналитиков стали делать выводы о дальнейшем продвижении группировки российских войск после победы в Донбассе.

Ряд источников Лайфа из ДНР сообщает, что некоторым украинским подразделениям в зоне боевых действий приказано "изучить возможность быстрого отхода с занимаемых позиций для организации обороны вокруг Чернигова и Киева". Харьков в этих сводках не фигурирует, однако его, по некоторым данным, украинская армия может оставить одним из первых.

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Сейчас на пути Российской армии осталось не так много укрепрайонов, которые представляют стратегическую важность. Уже началась подготовка к основному сражению — штурму, или, правильнее сказать, блокированию Славянска и Краматорска с последующим отрезанием всех путей к отступлению. Такую тактику Россия успешно использовала в Северодонецке и продолжает использовать до сих пор, поэтому от почти 20-тысячной группировки ВСУ в том районе осталось значительно меньше половины.

После этого российским войскам предстоит закрыть вопрос с обстрелами Донецка, которые ВСУ ведёт из района Авдеевки с помощью французских САУ "Цезарь" и американских пушек M777. Как только угроза будет устранена, можно будет двигаться дальше. И как раз в том, насколько быстро будет продвигаться армия, и кроется главный вопрос.

Потери Украины в 2022 году

Для начала стоит вспомнить, что один бросок к столице Украины Российская армия уже осуществила. Целью первых дней операции не был захват Киева, а вот задача по уничтожению ключевых специальных подразделений и главных сил, которые Киев экстренно начал возвращать из Донбасса и приграничья, была выполнена. Эти события происходили в тот момент, когда украинская армия была полна сил: 250 тысяч человек могли воевать, были обеспечены оружием и худо-бедно организованы. Сейчас, когда температура "в котле" вокруг Украины достигла точки кипения, а потери ВСУ, по некоторым данным, перевалили за 100 тысяч человек, ситуация иная. Подготовку к наступлению на Киев, Чернигов и ряд других крупных городов Украины стоит разделить на три этапа.

Первый этап подготовки к этому наступлению совпал с первым этапом СВО. Тогда на подступах к Киеву были блокированы аэродром Гостомель, где огнём ВСУ был уничтожен Ан-225 "Мрия", Буча, где украинские радикалы устроили кровавую провокацию, и ряд других небольших городов.

Город Буча, Украина. 6 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Второй этап также совпал со вторым этапом СВО. В результате действий Российской армии ВСУ лишились значительной части топлива, снарядов, западного вооружения, отгружаемого вагонами, и многого другого. Конец второй фазы "Операции Z" может совпасть с завершением подготовки к окончательному разгрому украинской армии в Донбассе. Постепенно перерезается снабжение Славянска и Краматорска, отрезана и обезглавлена группировка ВСУ в Северодонецке, а практически всё высшее командование ВСУ, включая начальников групп "Север" и "Восток", уничтожено в ходе авиаудара.

Фактически у ВС РФ в Донбассе осталось всего две задачи: блокировать и нейтрализовать силы ВСУ в Славянске и Краматорске, а также зачистить "огненную линию" от Донецка до Славянска. После этого можно будет говорить о том, чтобы армия получила приказ перегруппироваться, перевооружилась и была готова двинуться в направлении Харькова, куда российские штурмовики могут добраться от Славянска меньше чем за полчаса.

К тому моменту, как все задачи будут выполнены, группировка ВСУ в Донбассе сократится с шестидесяти тысяч человек до примерно десяти тысяч и будет сосредоточена главным образом вокруг Днепропетровска. Этот город защищён оборонительными сооружениями гораздо хуже, чем Краматорск и Славянск, и с военной точки зрения блокировать его гораздо проще. Крупного количества вооружения в этом городе не водилось, однако именно сюда может отступить часть группировки ВСУ, которая посчитает нарушение приказа меньшим злом, чем гибель под гусеницами российских танков. Такой исход нельзя назвать хорошим для ВСУ, поскольку Днепропетровск окажется зажат сразу с нескольких сторон — востока, юга и севера/северо-востока — и долго держать оборону наспех мобилизованные войска, в которых всё больше необстрелянных и непригодных к службе людей, вряд ли смогут.

Украинские военные. Фото © Getty Images / John Moore

Реальное значение Киева для России, или Математики от Бога

Бывший командир подразделения специального назначения 58-й армии ВС РФ, майор запаса Евгений Грищак считает, что "пересобраться" после победы в Донбассе Российская армия сможет за несколько недель, однако определяющими факторами будет не готовность наступать, а планы командования и руководства страны.

У армии нет технической проблемы перегруппироваться. Целесообразность будет объясняться только приказом. Сейчас приказ — выйти на административные рубежи. Каким он будет после этого — я не знаю. Может быть и такое, что на крупные города не пойдут, оставят их в составе Украины. А вместо этого силы перераспределят для блокирования Одессы, значение которой в текущей обстановке будет побольше, чем у Киева Евгений Грищак Бывший командир подразделения специального назначения 58-й армии ВС РФ

Грищак отметил, что у Киева остаётся всё меньше времени, чтобы выторговать себе наименее унизительные условия для капитуляции, и главное обстоятельство, которое играет против властей Украины, — это время. Каждый день стоит украинской армии примерно одного батальона солдат, и такими темпами ВСУ физически закончатся за несколько месяцев активных боевых действий. По оценкам некоторых официальных лиц России и военных экспертов, "Операция Z" на Украине, вероятно, будет завершена к концу года. К этому моменту сил у Киева останется только на оборону столицы и, вероятно, одного крупного города в непосредственной близости. Не исключено, что как раз ими и станут Киев и Чернигов, однако растянуть и переформировать армию для защиты других городов Украина не сможет.

Киев, Украина. Фото © Getty Images / Christopher Furlong

По мнению бывших и действующих военных, власти Украины скоро будут поставлены в положение абсолютного проигрыша при любых вариантах, словно двоечник на олимпиаде по математике. Вариантов на выбор будет два: либо бросить все резервы для защиты Харькова, Днепропетровска и Николаева, либо направить все оставшиеся силы на защиту Киева и Чернигова. Добраться до этих регионов при ослабевшем сопротивлении ВСУ (и при условии такого же бережного отношения к гражданским объектам Украины, как сейчас) Российская армия сможет за пару недель прогулочным шагом. Если поступит приказ ускориться, то на переброску к границам центральных областей потребуется семь-десять дней.

По мнению военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, изоляция Украины от моря является ключевым аспектом, связанным с обеспечением безопасности Крыма и других территорий.

Сейчас они ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза", работавшим на месторождении под Одессой. Нужно лишить противника возможности подобных провокаций. Поэтому эта задача ключевая. А уже потом силы будут брошены на Киев. Никто никогда не действует по обстановке. Всё складывается из оперативной ситуации на участке боевых действий. Сейчас первая задача — ликвидация группировки противника в Харькове, а вторая задача — выход на границу с Приднестровьем. Затем будет решаться вопрос с Киевом Константин Сивков Военный эксперт

Откуда на Белоруссию готовилось нападение

Третьего варианта для украинской армии пока не существует, однако он есть у России. После того как будут освобождены южные регионы страны, включая Одессу, армия может быть направлена в центральную часть Украины, после чего руководству Украины "за паталогический отказ от мирного соседства" будет предъявлен ультиматум: позорная сдача и мир, либо смерть и потом мир, но уже без них. Ускорить разгром Украины смогут и другие нерациональные шаги руководства страны. К примеру, если по территории ближайшего союзника России в регионе — Белоруссии — будет нанесён удар (или совершена любая другая провокация), армия республики может получить карт-бланш на начало боевых действий против Киева. И тогда ВСУ точно так же, как агонизирующей гитлеровской Германии, придётся воевать на два фронта. А такое противостояние даже при том, что армия РБ отличается от Армии России как по количеству, так и по качеству, Киев себе позволить уже не сможет.

Киев, Украина. Фото © Getty Images / Christopher Furlong Есть ли смысл захватывать Киев? 0 Да, но брать аккуратно, чтобы не пострадали гражданские. Да, но сначала надо предложить сдаться. Нет смысла захватывать. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев