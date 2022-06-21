Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал "отмену" России на Западе новым расизмом и заявил, что некоторые "партнёры" окончательно помешались на русофобии.

"Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. У вас даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма?" — задаётся дипломат вопросом.

Постпред России поинтересовался, почему на Западе так боятся возможных обвинений в дискриминации темнокожих или евреев, но при этом считают в порядке вещей преследовать русских по национальному признаку. Он также обвинил западный мир в реальном подстрекательстве к насилию и русофобии на Украине.