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Опубликовано 21 июня 2022, 17:38

Небензя назвал "отмену" России на Западе новым расизмом

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал "отмену" России на Западе новым расизмом и заявил, что некоторые "партнёры" окончательно помешались на русофобии.

"Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. У вас даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма?" задаётся дипломат вопросом.

Постпред России поинтересовался, почему на Западе так боятся возможных обвинений в дискриминации темнокожих или евреев, но при этом считают в порядке вещей преследовать русских по национальному признаку. Он также обвинил западный мир в реальном подстрекательстве к насилию и русофобии на Украине.

Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине
Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Ранее Лайф сообщал, что политолог Гаспарян объяснил русофобией запрет Молдавии на показ в стране российских новостей.

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Michael M. Santiago/Getty Images

Андрей Бражников
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