Почему Лондону и Вашингтону придётся заплатить высокую цену за своих наёмников и какой она может быть Политолог Дмитрий Родионов — о том, на что придётся пойти американским и британским политикам, чтобы вытащить собственных граждан из тюрьмы и остаться в своих креслах. 14813 14813 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Лондон попытался вступить в контакт с Россией по теме двух приговорённых к смерти в ДНР подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эйслина, заявил посол России в этой стране Андрей Келин. Причём направленная нота написана в "высокомерных тонах", которые не вызывают желания взаимодействовать.

Разговаривать Лондону нужно с Донецком, а не с Москвой

С точки зрения буквы закона, Лондону следует вести разговор с властями ДНР, а не России, о чём в Москве говорили не раз. — Обращаться нужно к властям страны, которая вынесла приговор, и это не РФ, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Обращаться по поводу своих подданных к ДНР Британии рекомендовал также глава МИД России Сергей Лавров.

Проблема в том, что Лондон ДНР как субъект международного права не признаёт — а значит, не может просить о чём-либо Донецк, власти которого, по мнению британцев, не являются легитимными. Впрочем, заявление зама британского премьера Доминика Рааба о том, что его правительство намерено заявить протест, уже можно истолковать как шаг к признанию субъектности ДНР. Ведь опротестовывать решение суда можно либо в том же суде, либо в высшей инстанции, которой в данном случае не существует. Ну а обратиться в ЕСПЧ для того, чтобы опротестовывать решение несуществующего суда несуществующей республики, с точки зрения Лондона, невозможно.

Как ни крути, а опротестовывать можно только в Донецке, и это означает легитимизацию властей республики. В этой ситуации логичным выглядит обращение к Москве, ведь Лондон считает ДНР и ЛНР "российскими прокси".

Конечно, Москва могла бы тут повлиять на Донецк, однако здесь иная ловушка. Прося Москву о содействии в возвращении на родину двух граждан, задержанных с оружием в руках в зоне конфликта с участием России, Британия как бы признаёт своё участие в этом конфликте.

Казнь наёмников может стать приговором для Джонсона

Очевидно, изначально британские власти считали, что ситуация разрешится. Этим объясняется отсутствие каких-либо движений с их стороны, когда наёмники только сдались в плен. Напомню, тогда Пиннер и Эйслин обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на украинского политика Виктора Медведчука, но тот лишь призвал проявить милосердие к британским гражданам. Видимо, подумал, что русские сами придут к нему торговаться.

А они не пришли. И более того, неожиданный приговор — смертная казнь. В Британии это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Причём интересно, что случилось это спустя пару дней после того, как Джонсону едва не вынесли вотум недоверия. Своё кресло он сохранил, что называется, в кредит. Отчасти — благодаря украинскому вопросу. Джонсон сумел убедить однопартийцев, что сейчас не время для внутренних разборок, нужно сплотиться для поддержки Украины.

Если двух британских подданных расстреляют, многие захотят спросить за это с премьера лично. Очевидно, что Джонсон сегодня действительно крайне заинтересован если не в возвращении наёмников на родину, то в том, чтобы приговор не был приведён в исполнение. Сейчас для политика нет более важной задачи, чем освобождение Эйслина и Пиннера, пишут в английских СМИ.

Надежды на Киев нет

Тем не менее британские власти сразу после вынесения приговора начали заявлять о том, что будут работать над решением проблемы с украинскими коллегами. — Мы считаем их военнопленными и будем работать над их освобождением через Киев, — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, что сразу же породило массу шуток про "Спортлото" и Лигу сексуальных реформ.

Впрочем, заявлениями дело не ограничилось. Трасс сразу же позвонила своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, потребовав вытащить британских граждан. А посол Украины Вадим Пристайко немедленно заверил британских дипломатов, что их подданных включат в ближайший список на обмен и сделают приоритетом даже в ущерб украинским пленным.

Солидно звучит. Однако, даже если не учитывать тот факт, что подобный обмен вызовет резкое неприятие украинских военных, для которых в приоритете свои, а не британцы, забыли главное: Донецк может не согласиться. Если ему предложат обмен по формуле 20 ополченцев за одного британца, соблазн будет велик, но не стоит забывать и об общественных настроениях в ДНР, которые требуют казни наёмников.

Британские власти прекрасно понимают, что всё это лишь имитация деятельности и что расстрел Пиннера и Эйслина уже реальность: на обжалование приговора осталось две недели, а дальше часики начинают тикать…

Что может предложить Джонсон

Сейчас главный вопрос состоит в том, что должно сделать правительство Джонсона, чтобы освободить Пиннера и Эйслина. Об этом пишут многие британские СМИ. Sunday Express допускает даже проведение военной операции по освобождению британцев или их обмен.

— Если же Джонсон хочет закулисной игры, то и здесь возможны варианты — от частичного снятия санкций до сокращения западной военной помощи. Британия рискует потерять свой статус оплота антироссийского альянса, помогающего Украине, если мы заплатим слишком высокую цену за свободу Эйслина и Пиннера, — утверждает Daily Mail.

Пойдёт ли он на такое? Ведь ему придётся объяснять, как это сочетается с поддержкой Украины, ради которой он призывает сплотиться вокруг себя. Но и допустить казнь британцев — политическое самоубийство. Так что он будет искать золотую середину: ему предстоит предложить нечто такое, что устроит Москву и Донецк, не вызвав раздражения нашей общественности, при этом не даст повода собственной аудитории обвинять его в предательстве.

Так или иначе, мы видим, что Лондон счёл переговоры с Москвой меньшим злом, чем переговоры с ДНР, однако Москве и предлагать придётся больше, но пока слышны только ультиматумы.

Между тем посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство не получало обращений от США по поводу пленённых наёмников (недавно в Харьковской области попали в плен двое американцев). Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби сообщил, что власти США потрясены словами представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной казни американских наёмников. Это говорит о том, что для Джо Байдена проблема также имеет значение.

По последней информации от замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва и Вашингтон обмениваются сигналами по американским наёмникам на Украине. Значит, лёд тронулся. Москва не намерена затягивать решение этого вопроса, а приговоры в условиях военного времени исполняются быстро.

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Авторы Дмитрий Родионов