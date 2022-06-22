В Госдуму внесли законопроект о создании магазина мобильных приложений

В Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина мобильных приложений. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

"Изменения в Закон РФ "О защите прав потребителей" и корреспондирующие правки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" связаны с необходимостью обеспечить российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия, так как в условиях санкционного давления сохраняется глобальная неопределённость с поставками оборудования, отключением от иностранной IТ-инфраструктуры", — отмечается в пояснительной записке.

Согласно проекту, отечественный магазин будет в обязательном порядке предустанавливаться на смартфоны. В данный сервис будет загружаться программное обеспечение из перечня, утверждаемого "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий". Как отметили авторы инициативы, для создания данного магазина приложений не потребуется привлечения средств бюджетной системы РФ.