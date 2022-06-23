В ЛДПР оценили идею переименовать Госдуму

ЛДПР не поддерживает идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму в Верховный совет депутатов трудящихся, однако предлагают вести учёт номеров дум в царской России и учитывать все созывы Верховного Совета СССР, сообщили в пресс-службе партии.

"Мы против того, чтобы как-то изменять название Госдумы. Это редкий пример действительно исторического наименования органа власти в России, и оно всех устраивает", — приводит сообщение РИА "Новости".

Однако ради преемственности очерёдность созывов следует вести со времён дореволюционной Думы. В итоге выйдет четыре созыва старой Госдумы плюс 12 созывов Верховного Совета СССР и восемь созывов современной Думы, уточнили в партии. Нынешний состав мог бы считаться 24-м по счёту. Это больше бы отражало историю парламентаризма в стране, выглядело бы более солидно и продемонстрировало связь времён.