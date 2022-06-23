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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 11:28

В ЛДПР оценили идею переименовать Госдуму

В ЛДПР оценили идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму

ЛДПР не поддерживает идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму в Верховный совет депутатов трудящихся, однако предлагают вести учёт номеров дум в царской России и учитывать все созывы Верховного Совета СССР, сообщили в пресс-службе партии.

"Мы против того, чтобы как-то изменять название Госдумы. Это редкий пример действительно исторического наименования органа власти в России, и оно всех устраивает", — приводит сообщение РИА "Новости".

Однако ради преемственности очерёдность созывов следует вести со времён дореволюционной Думы. В итоге выйдет четыре созыва старой Госдумы плюс 12 созывов Верховного Совета СССР и восемь созывов современной Думы, уточнили в партии. Нынешний состав мог бы считаться 24-м по счёту. Это больше бы отражало историю парламентаризма в стране, выглядело бы более солидно и продемонстрировало связь времён.

Место Рашкина в Госдуме займёт Удальцова
Место Рашкина в Госдуме займёт Удальцова

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме разрабатывают новые формы поддержки НКО. Одна из форм поддержки таких организаций — предоставление социально ориентированным НКО государственных серверов для размещения сайтов.

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Сайт Госдумы

Артур Лапсаков
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