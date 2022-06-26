Рейган просил СССР оказать военную помощь в случае атаки инопланетян Оглавление Встреча наедине Риторический приём Рейган боялся инопланетян Заговор коммунистов и инопланетян На первой встрече с Михаилом Горбачёвым американский президент неожиданно попросил СССР помочь отразить вторжение инопланетян. 9868 9868 Коллаж © LIFE. Фото © Universal History Archive / Universal Images Group, © Flickr / Andrew Malone

В 1985 году во время первой встречи в Женеве американский президент Рональд Рейган удивил советского лидера Михаила Горбачёва. Во время прогулки наедине американский лидер в лоб спросил советского коллегу: "Если США подвергнутся атаке инопланетян, можем ли мы рассчитывать на вашу военную помощь?" Большинство экспертов и по сей день уверены, что это был не более чем риторический приём. Попытка найти хоть какую-то точку соприкосновения с Москвой для ведения диалога. Но есть и те, кто считает, что американский президент, страстно увлечённый темой НЛО, всерьёз опасался подобного сценария.

Встреча наедине

К 1985 году, когда состоялась встреча в Женеве, отношения СССР и США можно было охарактеризовать как одни из самых враждебных за весь период холодной войны. Брежневская политика разрядки давно закончилась, стороны обменялись бойкотами Олимпийских игр, американцы активно помогали афганским моджахедам, а Рейган был настроен по отношению к СССР более непримиримо, чем любой его предшественник. Да и в Кремле ни о какой перестройке и новом мышлении тогда ещё не помышляли.

Первая встреча американского президента и советского генсека состоялась в Женеве в ноябре 1985 года. Никаких революционных прорывов на ней не произошло. Стороны ни о чём так и не договорились. Рейган посчитал Горбачёва "твердолобым большевиком", а Горбачёв окрестил американского лидера "ретроградом и настоящим динозавром".

Рейган и Горбачёв на встрече в Женеве. Фото © Getty Images / David Hume Kennerly

Лишь через несколько лет стало известно, что на той встрече обсуждались не только вопросы сокращения ядерных арсеналов, но и создания военного союза на случай гипотетического вторжения инопланетной цивилизации. Звучит, конечно, невероятно, но факт этот впоследствии подтверждали и Горбачёв, и сам Рейган.

Разговор состоялся наедине, вдали от членов правительственных делегаций. С державными лидерами были только переводчики. Рейган спросил Горбачёва, окажет ли СССР военную помощь США в случае инопланетного вторжения. Советский лидер удивился, но без раздумий ответил, что, несомненно, в подобном случае СССР и США будут на одной стороне.

Риторический приём

Большинство экспертов и исследователей считают, что внезапная речь Рейгана про инопланетян не более чем ораторский приём. Рейган был убеждённым и непримиримым антикоммунистом, а Горбачёв пока ещё считался таким же убеждённым марксистом-большевиком. Им требовался какой-то пункт безоговорочного согласия. Некая платформа, на которой их позиции сошлись бы на 100% независимо от идеологии.

Таким образом, Рейган своим экзотическим предложением убил сразу несколько зайцев. Во-первых, пошутил и снял общее напряжение. Во-вторых, прощупал оппонента. В-третьих, убедился, что у американо-советского противостояния всё же есть какие-то границы, за которые оно не выйдет. В случае гипотетической угрозы человечеству СССР был готов отринуть разногласия и выступить союзником. Пусть эта угроза и была теоретической, Рейгану стало ясно, что новое советское руководство в большей степени руководствуется прагматичными соображениями, чем сугубо идеологическими догмами.

Рейган и Горбачёв на встрече в Женеве. Фото © Getty Images / Universal History Archive

Рейган боялся инопланетян

Впрочем, существует и другой взгляд на диалог двух лидеров. Некоторые исследователи полагают, что Рейган всерьёз опасался инопланетного вторжения и его просьба была не ораторским приёмом, а реальным предложением военного союза для защиты Земли от гипотетической угрозы.

Из всех американских президентов Рейган, пожалуй, был наиболее одержимым темой НЛО. Космические пришельцы регулярно упоминались президентом в публичных выступлениях. Известно по меньшей мере около десяти публичных высказываний Рейгана на эту тему. В том числе и в беседах с политическими лидерами.

Самой знаменитой речью подобного рода стало выступление американского президента на сессии Генассамблеи ООН в 1987 году, через два года после той самой встречи с Горбачёвым. Тогда Рейган заявил, что вторжение инопланетян станет объединяющим фактором, благодаря которому все земные различия, конфликты и споры исчезнут и люди станут по-настоящему едины перед этой угрозой. Он даже задался вопросом, не начался ли первый этап этого, пока ещё незримого вторжения, может быть, пришельцы уже находятся среди землян.

Выступление президента США Рональда Рейгана на Генассамблее ООН. Фото © Getty Images / Bill Foley

Большинство политических лидеров восприняли речь Рейгана как ораторский приём, однако факты указывают на то, что президент действительно уделял большое внимание теме НЛО. Об этом свидетельствуют многие из окружения президента, упоминавшие в своих мемуарах, как тот устраивал для подчинённых коллективные просмотры фантастических фильмов про пришельцев. Один из главных исследователей городских легенд, журналист Дэвид Кларк, в своей книге "НЛО, истеблишмент и официальное прикрытие" утверждал, что Колин Пауэлл, будущий министр обороны США, а в то время советник Рейгана, регулярно вычёркивал из его речей упоминания "гуманоидов, пришельцев и летающих тарелок". Тем не менее несколько раз Рейгану удавалось отстоять их.

Кроме того, в кругах американских уфологов пользуется огромной популярностью легенда о том, что Рейган был единственным президентом, непосредственно наблюдавшим неопознанный летающий объект. Якобы это произошло в 1974 году, когда он ещё был губернатором Калифорнии. Тогда Рейган видел светящийся шар, который сопровождал его самолёт. Впрочем, эта история известна со слов пилота, который якобы и управлял самолётом в тот вечер. Сам Рейган никогда публично её не подтверждал.

Отдельные конспирологи даже уверены, что знаменитая Стратегическая оборонная инициатива (она же — программа "Звёздные войны"), представлявшая собой систему ПРО с частичным космическим базированием, задумывалась вовсе не против СССР, а как раз на случай гипотетической атаки из космоса.

Заговор коммунистов и инопланетян

Но самая экстравагантная версия объясняет поступок Рейгана тем, что он опасался, что СССР каким-то образом мог установить контакт с внеземными цивилизациями и воспользоваться их технологиями для победы в холодной войне. Звучит невероятно, однако в кругах радикально правых американских консерваторов с 60-х годов пользовалась определённой популярностью теория заговора, согласно которой советские лидеры получили от инопланетных гуманоидов их передовые технологии.

В подтверждение этого факта они ссылаются на свидетельство, якобы принадлежавшее сенатору Ричарду Расселу, в 1950-е годы побывавшему в нескольких городах СССР. Рассел будто бы своими глазами наблюдал неизвестный летающий объект на советском Кавказе, взлетавший с обустроенной людьми площадки, и пришёл к выводу, что коммунисты определённо сотрудничают с внеземными силами, о чём впоследствии и поведал американским спецслужбам. Правда, доказательств этой истории нет, сам Рассел никогда публично на эту тему не высказывался.

Несмотря на шаткость аргументов и очевидную эпатажность, теория "инопланетного коммунистического заговора" имела хождение в кругах самой правой части американских консерваторов времён холодной войны. К слову, многие политические представители этих кругов открыто отстаивали реальность НЛО. Так, самый знаменитый правый консерватор эпохи холодной войны — сенатор Барри Голдуотер (всюду видевший происки коммунистов) — был убеждённым сторонником существования инопланетной жизни. Он не раз публично это подтверждал и даже обвинял американское правительство в сокрытии фактов об НЛО.

Рональд Рейган с Барри Голдуотером. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Стоит отметить, что в 1964 году Голдуотер был кандидатом в президенты США. Одним из самых заметных его сторонников, активно участвовавших в его президентской кампании, был начинающий политик Рональд Рейган. Так что не исключено, что Голдуотер — настоящая икона консерваторов того времени — мог повлиять на взгляды будущего президента, по мировоззрению достаточно близкого к этой группе консерваторов.

Сейчас уже трудно сказать, какими мотивами руководствовался Рейган, задавая вопрос про инопланетян Горбачёву. Так или иначе, военный союз двух стран в защиту человечества так и не состоялся.

Коллаж © LIFE. Фото © Flickr / Andrew Malone Почему одержимостью НЛО страдали не все президенты США? 0 Большинство это скрывает, так как тема токсична для общества Последние вступили с ними в контакт Потому что говорить об этом глупо

Авторы Евгений Антонюк