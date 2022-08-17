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17 августа, 14:10

10 усатых питомцев, глядя на которых невозможно не расплыться в улыбке

Стоит парню отрастить усы, как он тут же становится мужественнее и суровее. А вот питомцы-усачи оказываются лишь в разы милее. Собрали 10 смешных фотодоказательств этому.

"Эти глазки, рукавички и усы! Я влюбилась", — hallodaria.

Фото © Reddit / hallodaria

Фото © Reddit / hallodaria

"Что ж, сестра завела кота с самыми идеальными усами, которые я только видела. Встречайте Заппу", — swimkit.

Фото © Reddit / swimkit

Фото © Reddit / swimkit

"Крутые усы, бро", — _morbius.

Фото © Reddit / _morbius

Фото © Reddit / _morbius

"Для всех, кому было интересно, как выглядят собаки с усами", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"У кота из местного приюта есть усы и даже козлиная бородка!" aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"У родителей мужа кот с усами!" ligaprivada05.

Фото © Reddit / ligaprivada05

Фото © Reddit / ligaprivada05

"Как вам такие элегантные кошачьи усики?" altranger9000.

Фото © Reddit / altranger9000

Фото © Reddit / altranger9000

"Двумордый кот со встроенными усами!" soseu.

Фото © Reddit / soseu

Фото © Reddit / soseu

"Только посмотрите на её милые усики", — XETOVS.

Фото © Reddit / XETOVS

Фото © Reddit / XETOVS

"Я ношу вкусняшки этой красотке уже года два. "Реддит", знакомьтесь с Усатиком", — Rosquita.

Фото © Reddit / Rosquita

Фото © Reddit / Rosquita

10 питомцев, которым можно идти в совет директоров, ведь их серьёзные морды напугают кого угодно

10 питомцев, которым можно идти в совет директоров, ведь их серьёзные морды напугают кого угодно

Обложка ©

Reddit / aww, _morbius

Сергей Трофимов

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