10 усатых питомцев, глядя на которых невозможно не расплыться в улыбке
Стоит парню отрастить усы, как он тут же становится мужественнее и суровее. А вот питомцы-усачи оказываются лишь в разы милее. Собрали 10 смешных фотодоказательств этому.
"Эти глазки, рукавички и усы! Я влюбилась", — hallodaria.
Фото © Reddit / hallodaria
"Что ж, сестра завела кота с самыми идеальными усами, которые я только видела. Встречайте Заппу", — swimkit.
Фото © Reddit / swimkit
"Крутые усы, бро", — _morbius.
Фото © Reddit / _morbius
"Для всех, кому было интересно, как выглядят собаки с усами", — aww.
"У кота из местного приюта есть усы и даже козлиная бородка!" — aww.
"У родителей мужа кот с усами!" — ligaprivada05.
Фото © Reddit / ligaprivada05
"Как вам такие элегантные кошачьи усики?" — altranger9000.
Фото © Reddit / altranger9000
"Двумордый кот со встроенными усами!" — soseu.
Фото © Reddit / soseu
"Только посмотрите на её милые усики", — XETOVS.
Фото © Reddit / XETOVS
"Я ношу вкусняшки этой красотке уже года два. "Реддит", знакомьтесь с Усатиком", — Rosquita.
Фото © Reddit / Rosquita