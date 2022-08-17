10 усатых питомцев, глядя на которых невозможно не расплыться в улыбке

"Эти глазки, рукавички и усы! Я влюбилась", — hallodaria.

Фото © Reddit / hallodaria

"Что ж, сестра завела кота с самыми идеальными усами, которые я только видела. Встречайте Заппу", — swimkit.

Фото © Reddit / swimkit

Фото © Reddit / _morbius

"Для всех, кому было интересно, как выглядят собаки с усами", — aww.

Фото © Reddit / aww

"У кота из местного приюта есть усы и даже козлиная бородка!" — aww.

Фото © Reddit / aww

"У родителей мужа кот с усами!" — ligaprivada05.

Фото © Reddit / ligaprivada05

"Как вам такие элегантные кошачьи усики?" — altranger9000.

Фото © Reddit / altranger9000

"Двумордый кот со встроенными усами!" — soseu.

Фото © Reddit / soseu

"Только посмотрите на её милые усики", — XETOVS.

Фото © Reddit / XETOVS

"Я ношу вкусняшки этой красотке уже года два. "Реддит", знакомьтесь с Усатиком", — Rosquita.