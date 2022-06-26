В Госдуме раскрыли методы борьбы с распространением информации о наркотиках в Сети

За год в России более чем в 2,5 раза выросло количество заблокированных сайтов и отдельных страниц в Интернете, содержащих публикации о распространении наркотиков. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв со ссылкой на информацию Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, если в 2020 году число внесённых в Единый реестр запрещённой информации составило около 26,5 тысячи интернет-страниц и сайтов, то в 2021-м российским регулятором ограничен доступ почти к 69 тысячам источников запрещённой информации о наркотиках.

"Увеличение количества расследованных преступлений в этой сфере говорит о том, что разработанные нами законы работают. Среди законодательных инициатив, реализованных Комитетом по безопасности и противодействию коррупции в последнее время — уже действующие законы об уголовной ответственности за склонение к наркопотреблению в Интернете, об административной ответственности за пропаганду в Сети наркотиков и закиси азота", — приводятся слова парламентария в телеграм-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Россия, по его словам, подвергается массированному давлению извне как со стороны международной наркомафии, так и со стороны идеологов легализации наркопотребления. За год более чем на треть увеличилось число иностранцев, совершивших наркопреступления в групповых и организованных формах соучастия, а в целом за год в России зафиксирован рост таких преступлений почти на 3%. Ответом на это должно быть дальнейшее совершенствование антинаркотического законодательства, уверен он.

"Ряд государств активно пропагандируют, легализуют и декриминализируют у себя наркопотребление. Но, как мы сегодня видим, эта практика не привела ни к сокращению смертности среди наркоманов, ни к сокращению нелегального распространения наркотиков", — заметил Пискарёв.

Определённые проблемы для перемещения наркотиков между странами и континентами создали антикоронавирусные мероприятия, но недостаток в объёмах во многих странах заместило местное производство синтетических препаратов. Только в России в прошлом году было выявлено и зарегистрировано 19 новых психоактивных веществ, потребляемых наркоманами, и приняты меры к пресечению их распространения.